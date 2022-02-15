Российские керлингисты проиграли Норвегии на Олимпиаде

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Мужская сборная России по керлингу потерпела поражение от соперников из Норвегии в матче кругового турнира Олимпиады-2022 в Пекине.

Результат встречи – 12:5 в пользу норвежцев.

В настоящий момент команды делят шестое место, в их активе по три победы и четыре поражения. Всего в турнире принимают участие десять сборных, для выхода в полуфинал надо попасть в четверку лучших.

Российскую команду на турнире представляют Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб, Даниил Горячев.

В 15:05 мск стартует матч россиян против занимающей третье место (четыре победы и два поражения) Канады.

Игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля. Российские спортсмены в связи с решениями CAS выступают на ОИ под флагом Олимпийского комитета России.