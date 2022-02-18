Россияне заработали одну медаль на Олимпиаде в пятницу

Фристайлист Сергей Ридзик Фото: Christophe Pallot/Agence Zoom/Getty Images

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Копилка команды Олимпийского комитета России на Играх-2022 в Пекине в пятницу пополнилась одной наградой.

В отчетный соревновательный день бронзовую медаль завоевал фристайлист Сергей Ридзик в ски-кроссе. 29-летний спортсмен повторил свое достижение на Играх-2018 в Пхенчхане.

В пятницу было разыграно пять комплектов наград.

В настоящий момент в активе команды ОКР, под флагом которого из-за санкций CAS выступают россияне, пять золотых, девять серебряных и 13 бронзовых медалей. С этими показателями она продолжает занимать девятое место в медальном зачете. Лидирует по-прежнему Норвегия (15, 8, 11), в тройку лучших входят Германия (10, 7, 5) и США (8, 8, 5).

По общему числу наград лидирует Норвегия (34), ближайшие преследователи – Россия (27) и Канада (24).

Олимпиада-2022 завершится 20 февраля.