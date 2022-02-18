Министр спорта РФ призвал главу МОК к сдержанности в оценках "дела Валиевой"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что высказывания президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха в отношении дела российской фигуристки Камилы Валиевой должны быть более сдержанными.

"Когда высказывается президент МОК, я считаю, что он должен быть более сдержанным", - сказал Матыцин журналистам в Екатеринбурге, добавив, что давать оценки поведению тренера и его взаимоотношениям со спортсменом, "по меньшей мере, дискуссионно".

"Мы все живем в очень тяжелое время, и олимпийские игры должны быть площадкой объединения, поддержки друг друга (...) Если кто-то попал в беду, а тем более спортсмен попал в беду, то все должны проявлять максимум терпения, максимум заботы, чтобы прежде всего сохранить личность, целостность этого олимпийского движения", - сказал Матыцин.

При этом министр высоко оценил работу тренерского штаба российских фигуристок. "Хочу поблагодарить тренерский штаб, и фигуристов, всех олимпийцев. Личность тренера в значительной мере определяет не только результат, но и судьбу спортсмена. Результат работы тренерского штаба по фигурному катанию говорят сами за себя. У нас олимпийское золото в командных соревнованиях, у нас олимпийское золото и серебряная медаль в одиночных соревнованиях. У нас серебряная медаль в танцах. Надеюсь, что будут награды, соответственно, и в спортивных парах", - заявил Матицын.

Ранее в пятницу Бах заявил, что МОК был против допуска Валиевой к соревнованиям Олимпиады после обнародования информации о положительном допинг-тесте, а также подверг критике тренеров за холодный прием спортсменки после неудачного проката произвольной программы. "Из-за всего этого у меня не возникает особого доверия к ее ближайшему окружению. Это касается как того, что произошло в прошлом, так и будущего", - сказал глава МОК.

В Кремле заявили, что с уважением относятся к мнению Баха, выступившего с резкой критикой в адрес российского спорта и тренеров из-за ситуации вокруг Валиевой, но отметили, что "мы необязательно с ним соглашаемся".