Синнер стал вторым финалистом Australian Open

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Итальянец Янник Синнер победил представителя США Бена Шелтона в полуфинале турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:2, 6:2 в пользу Синнера, который является первой ракеткой мира. Шелтон в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает второе место.

В финале Синнер сыграет со второй ракеткой планеты немцем Александром Зверевым.

Ранее эти соперники встречались друг с другом шесть раз, счет победам – 4-2 в пользу Зверева. Однако победа в последнем к настоящему моменту противостоянии стоит за Синнером: в 2024 году он одолел немца в полуфинале турнира Masters в Цинциннати (США). Как и на Australian Open, матчи того турнира проходили на хардовом покрытии.