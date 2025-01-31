Овечкин до 18 голов сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - "Оттава" победила "Вашингтон" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат встречи – 5:4 (0:0, 3:1, 1:3, 1:0) в пользу "Оттавы", забросившей решающую шайбу в овертайме.

В составе "Вашингтона" гол и две результативные передачи оформил на свой счет российский нападающий Александр Овечкин. Он довел число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 876, в результате отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки сократилось до 18 точных бросков.