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Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории

Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории
Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду считает себя лучшим в истории футбола.

"Я так считаю, я не видел никого лучше себя. Говорю вам это от всего сердца", - сказал 39-летний Роналду в интервью LaSexta.

"Я думаю, что я самый совершенный игрок, который когда-либо существовал. Я делаю все в футболе: хорошо играю головой, хорошо бью штрафные, у меня есть левая нога, правая нога, я сильный. Сказать, что Криштиану несовершенен, - это ложь", - подчеркнул он.

На счету футболиста – множество национальных и международных титулов в составе "Спортинга", "Манчестер Юнайтед", "Реала", "Ювентуса", "Аль-Насра". Вместе со сборной Португалии Роналду по разу выиграл чемпионат Европы и Лигу наций УЕФА. Пять раз португалец становился обладателем "Золотого мяча".

Криштиану Роналду футбол
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