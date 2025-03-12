Ассистентский хет-трик Овечкина помог "Вашингтону" одолеть "Анахайм" в НХЛ

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Вашингтона" со счетом 7:4 одолели "Анахайм" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе столичной команды три голевых паса сделал российский нападающий Александр Овечкин.

В нынешнем сезоне 39-летний россиян набрал по системе "гол+пас" 53 (33+20) очка, всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ – 1603 (886+717) балла. По числу голов Овечкин по-прежнему отстает от рекорда канадца Уэйна Гретцки на восемь голов.

Что касается "Вашингтона", он является лидером Восточной конференции НХЛ, набрав в 65 матчах 94 очка. Ближайший преследователь – "Флорида", у которой 83 очка в 34 матчах.

Лидер Западной конференции – "Виннипег": 94 очка в 66 матчах. Ближайшим преследователем является "Даллас" - 86 баллов в 64 встречах.

Ближайший матч "Вашингтон" проведет против "Лос-Анджелеса" в гостях в ночь на 14 марта.