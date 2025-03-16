Чумгалакова отвергла превосходство казахстанской школы бокса над российской

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российский боксер Юлия Чумгалакова заявила, что с хорошим настроем подходит к финалу женского чемпионата мира, где ей предстоит сразиться с двукратной победительницей ЧМ и бронзовым призером Олимпийских игр-2024 Назым Кызайбай из Казахстана.

"С хорошим, боевым настроением подхожу к финалу. Раньше с этой соперницей не встречались, но мы ее уже изучили и подготовились", - сказала Чумгалакова "Интерфаксу".

"Я считаю, что русская школа бокса ничем не уступает", - заявила спортсменка в ответ на просьбу оценить качество казахстанского бокса.

Также Чумгалакова рассказала, как команда провела Международный женский день с учетом того, что 8 марта пришлось на начало ЧМ.

"У нас в этот день была тренировка, но Федерация бокса России нас поздравила. Мы уже привыкли, что все такие праздники проходят либо на сборах, либо на соревнования, так что это вполне нормально", - сказала двукратная чемпионка Европы.

Женский чемпионат мира-2025 по боксу проходит в городе Ниш (Сербия).

Финальные поединки пройдут в воскресенье вечером.

Как сообщалось, в финалы вышли пять российских спортсменок: Юлия Чумгалакова (весовая категория – до 48 кг), Нуне Асатрян (до 60 кг) Елена Гапешина (до 70 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг), Салтанат Меденова (до 81 кг). Финальные поединки пройдут в воскресенье.

Россиянки выступают под государственной символикой РФ.