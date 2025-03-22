Умер участник легендарного боя с Али американец Форман

Боксер Джордж Форман Фото: Paul Archuleta/Getty Images

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Американский боксер Джордж Форман скончался в пятницу на 77-м году жизни, сообщает TMZ.

О причинах смерти не говорится.

Пиком карьеры в любительском боксе для Формана стал триумф на Олимпийских играх-1968 в Мехико, где американец завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 81 кг.

Вскоре спортсмен перешел в профессиональный бокс и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBA. Форман успешно провел две защиты титулов, а третья пришлась на поединок с соотечественником Мухаммедом Али. Али нокаутировал Формана и завладел чемпионскими поясами.

Состоявшийся в Заире осенью 1974 года бой Формана против Али попал в список величайших боксерских поединков прошлого века и получил название "Грохот в джунглях".

Карьера Формана оказалась продолжительной, в 1994 году в возрасте 45 лет он завоевал титул чемпиона мира по версиям WBA и IBF. Он остается самым возрастным чемпионом-тяжеловесом в истории профессионального бокса.

По окончании карьеры Форман работал пастором.