Асланбек Бадаев призвал UFC поработать над узнаваемостью Магомеда Анкалаева

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Вице-президент АСА Асланбек Бадаев считает, что UFC стоит изменить отношение к чемпиону организации в полутяжелом весе Магомеду Анкалаеву и самим постараться сделать из него узнаваемого спортсмена.

"Не знаю, как сейчас возможно действовать против Магомеда. Анкалаев сейчас чемпион. Если раньше такую позицию теоретически можно было понять, поверить в это. Сейчас у парня есть пояс, насильно биться его не заставят. Максимум, что могли делать - давать бои в неудобные сроки. Например, как сейчас поставили бой с Перейрой в Рамадан. Далее у них такое вряд ли получится", - сказал Бадаев "Интерфаксу".

"Думаю, им нужно сконцентрироваться не на том, чтобы мешать Анкалаеву, а, чтобы помочь созреть как звезде и узнаваемому чемпиону. Понятно, что нет природной харизмы или эпатажности. Но пиар-машина UFC вполне способна сделать из него узнаваемого бойца в плане медиа", - отметил Бадаев.

9 марта Анкалаев единогласным решением судей одолел бразильца Алекса Перейру в главном поединке турнира UFC 313 в Лас-Вегасе и стал чемпионом в полутяжелом весе.