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ЭСК назвала правильным решение засчитать второй гол "Спартака" в ворота "Зенита"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Экспертно-судейская комиссия РФС согласилась с решением главного судьи матча РПЛ "Спартак" - "Зенит" засчитать победный гол москвичей. Об этом сообщается на сайте РФС.

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"Решение ЭСК мотивировано тем, что у всех членов комиссии нет оснований не доверять решению ассистента не фиксировать положение вне игры, учитывая его оптимальную позицию, с которой он принимал это решение, и офсайдным линиям, прочерченным ВАР при помощи технологии офсайдных линий при проверке взятия ворот. По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи засчитать взятие ворот команды "Зенит" в данной игровой ситуации", - говорится в сообщении.

С просьбой оценить работу арбитра Иванова в эпизоде на 90-й минуте "Зенит" обращался в ЭСК. В петербургском клубе считали, что спартаковец Кристофер Мартинс забил победный гол из офсайда.

Матч прошел 16 марта в Москве и завершился победой "Спартака" со счетом 2:1.

Зенит РФС РПЛ Спартак футбол
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