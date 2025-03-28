Суд оправдал Дани Алвеса

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Суд в Испании удовлетворил апелляцию бразильского футболиста Дани Алвеса, который был обвинен по делу о сексуальном насилии.

Как сообщает пресс-служба Высшего суда Каталонии, ныне отмененный приговор "одержит оценочные недостатки.

Апелляционная секция единогласно отменила приговор, вынесенный футболисту за сексуальное насилие

В резолюции говорится, что отмененный приговор содержит оценочные недостатки, которые не позволяют поделиться "оценкой суда первой инстанции или выводом, к которому он пришел". Суд счел, что в материалах содержится ряд "ряд пробелов, неточностей, непоследовательности и противоречий относительно фактов, правовой оценки и их последствий".

"Таким образом, суд отклоняет апелляции прокуратуры, которая просила частично отменить приговор и, в качестве альтернативы, увеличить срок наказания до 9 лет, и частного обвинения, которая просила увеличить срок наказания до 12 лет, и оправдывает подсудимого, оставляя избранные меры пресечения без действия", - говорится в заявлении.

В результате суд оправдал футболиста.

Как сообщалось, в начале января 2023 года в полицию обратилась девушка, которая рассказала, что 31 декабря 2022 года Алвес изнасиловал ее в одном из ночных клубов в Барселоне. В феврале 2024 года его приговорили к 4,5 года тюремного заключения. В марте прошлого года его выпустили под залог.

41-летний Алвес играл в "Барселоне" с 2008 по 2016 год и с 2021 по 2022 год, выиграл в ее составе множество национальных и международных титулов. Кроме того, он олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Америки в составе сборной Бразилии.

С июля 2022 года он был игроком мексиканского клуба "УНАМ Пумас", на фоне обвинений в сексуальном насилии команда расторгла с Алвесом контракт.