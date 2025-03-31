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СКА сократил отставание от московского "Динамо" в серии плей-офф КХЛ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА победили московское "Динамо" в третьем матче стартовой серии плей-офф КХЛ.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 5:3 (1:0, 2:1, 2:2).

Голы в составе СКА провели Арсений Грицюк (4-я минута), Евгений Кузнецов (25), Александр Никишин (39), Илья Карпухин (54), Павел Акользин (59, в пустые ворота).

Авторы голов в составе "Динамо": Игорь Ожиганов (31), Макс Комтуа (51), Дилан Сикура (53).

СКА сократил отставание в серии, где "Динамо" ведет по победам 2-1. Следующая игра пройдет в Санкт-Петербурге 2 апреля.

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