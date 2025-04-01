"Металлург" сократил отставание от "Авангарда" в серии плей-офф КХЛ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" одолели омский "Авангард" в четвертом матче серии плей-офф КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 3:1 (0:1, 0:0, 3:0).

Игра прошла в Омске.

На третьей минуте Семен Чистяков вывел "Авангард" вперед.

Победный (и выводивший в следующий раунд турнира) для хозяев счет продержался до 47-й минуты, когда ответную шайбу забросил Никита Михайлис. Затем точные броски нанесли Люк Джонсон (58) и Валерий Орехов (59, в пустые ворота).

Действующий обладатель Кубка Гагарина "Металлург" сократил отставание в серии до четырех побед. "Авангард" ведет в ней по победам 3-1.

Следующий матч пройдет 3 апреля в Магнитогорске.