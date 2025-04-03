Сборная России опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА

Игроки сборной России по футболу перед началом матча Фото: Константин Золин/ФК "Зенит"/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Сборная России ухудшила позиции в рейтинге ФИФА, опустившись на одну строчку. Теперь она занимает 35-е место.

Обновленная версия рейтинга обнародована в четверг на сайте Международной федерации футбола.

В марте сборная России провела два матча, разгромив Гренаду и Замбию с одинаковым счетом 5:0.

Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Аргентины. Испания поднялась с третьего на второе место, Франция опустилась со второго на третье. Далее идут Англия и Бразилия. Нидерланды поднялись с седьмой на шестую строчку, в обратном направлении проследовала Португалия. Замыкают топ-10 Бельгия, Италия и Германия.