Поиск

Сборная России опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА
Игроки сборной России по футболу перед началом матча
Фото: Константин Золин/ФК "Зенит"/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Сборная России ухудшила позиции в рейтинге ФИФА, опустившись на одну строчку. Теперь она занимает 35-е место.

Обновленная версия рейтинга обнародована в четверг на сайте Международной федерации футбола.

В марте сборная России провела два матча, разгромив Гренаду и Замбию с одинаковым счетом 5:0.

Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Аргентины. Испания поднялась с третьего на второе место, Франция опустилась со второго на третье. Далее идут Англия и Бразилия. Нидерланды поднялись с седьмой на шестую строчку, в обратном направлении проследовала Португалия. Замыкают топ-10 Бельгия, Италия и Германия.

футбол ФИФА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава ФИФА выразил надежду на скорое возвращение России

Овечкин до двух голов сократил отставание от рекорда Гретцки

Овечкин до двух голов сократил отставание от рекорда Гретцки

Касаткина выиграла в первом матче после перехода под флаг Австралии

Касаткина выиграла в первом матче после перехода под флаг Австралии

Шалимов возглавил "Факел"

Шалимов возглавил "Факел"

Большунов выиграл гонку преследования в финале Кубка России

Большунов выиграл гонку преследования в финале Кубка России

Оформивший хет-трик россиянин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Овечкин до трех голов сократил отставание от Гретцки

Овечкин до трех голов сократил отставание от Гретцки

Даниил Медведев выбыл из топ-10 мирового рейтинга

Россиянки Андреева и Шнайдер выиграли турнир WTA 1000 в парном разряде

Овечкин до четырех голов сократил отставание от рекорда Гретцки

Овечкин до четырех голов сократил отставание от рекорда Гретцки
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });