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"Металлург" сократил отставание от "Авангарда" в серии плей-офф КХЛ

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Магнитогорский "Металлург" выиграл у омского "Авангарда" в пятом матче стартового раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат встречи в Магнитогорске – 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).

В составе победителей голы забили Егор Коробкин (14-я минута), Андрей Козлов (19), Егор Коробкин (60, в пустые ворота).

Автор гола в составе "Авангарда" - Рид Буше (25).

"Металлург" сократил отставание в серии до четырех побед – 2-3. Следующая игра состоится 5 апреля в Омске.

"Металлург" - действующий обладатель Кубка Гагарина.

хоккей КХЛ Металлург Авангард
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