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Овечкин отказался покорять рекорд НХЛ голом в пустые ворота

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин принципиально стал пользоваться возможностью провести гол в пустые ворота в матче НХЛ против "Чикаго", когда соперник сменил вратаря на шестого полевого игрока.

По ходу игры Овечкин забросил две шайбы и повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки по результативности в регулярных чемпионатах – 894 гола. Как рассказал россиянин на пресс-конференции, когда при счете 4:3 в пользу "Вашингтона" ворота "Чикаго" стали пустыми, тренер поинтересовался у Овечкина, желает ли он попытаться побить рекорд в этот момент, спортсмен отказался.

В результате "Вашингтон" все же повел со счетом 5:3, пустые ворота поразил Райан Леонард. Это случилось за 1 минуту 36 секунд до конца третьего периода. После этого Овечкин вышел на лед и провел несколько опасных бросков, однако вернувшийся в ворота "Чикаго" Спенсер Найт отразил эти броски.

Следующий матч "Вашингтон" проведет против "Нью-Йорк Айлендерс" 6 апреля, начало – 19:30 мск.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ Чикаго Уэйн Гретцки Спенсер Найт хоккей
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