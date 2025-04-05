Гимнасты РФ с нейтральным статусом отказались от ближайших соревнований под эгидой FIG

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Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Российские гимнасты, получившие нейтральный статус, отказались участвовать в ближайших международных соревнованиях, заявили в Федерации гимнастики России.

"Все российские спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, получившие "нейтральный статус", приняли решение воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Причина такого решения - многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования нашим гимнастам и гимнасткам", - говорится в заявлении на ее сайте.

Федерация отмечает, что уважает и разделяет позицию спортсменов.

"На нашей встрече 10 марта господин Ватанабэ (глава FIG Моринари Ватанабэ - ИФ) заявил, что "хотел бы использовать все свои силы для того, чтобы еще раз задуматься о роли спорта в этом мире. Спорт должен объединять и дарить дружбу, он не должен выступать инструментом для увеличения ненависти. Права каждого человека должны соблюдаться, и мы как федерация должны их уважать и защищать, поэтому поддерживаем участие российских спортсменов на международном уровне в нейтральном статусе", - сказал президент Федерации гимнастики России Олег Белозёров, слова которого приводятся в заявлении.

"К сожалению, полученные нами 28.03.2025 решения специального комитета FIG демонстрируют, что слова господина Ватанабэ в нем не услышали", - отметил он.

Федерация также привела примеры причин, по которым ряду российских спортсменов было отказано в допуске на международные соревнования под эгидой FIG.

Среди них - "участие спортсмена в гала-концерте ко Дню Защитника Отечества, где неоднократно использовалась георгиевская ленточка, а также размещение поста в социальной сети с поздравлением с Днем Победы, что комитет расценил как поддержку СВО".

Еще одна из причин - наличие у спортсмена подписки на группу в соцсети, где был размещен анонс Пятого всероссийского антидопингового диктанта, приуроченного ко Дню физкультурника.

"При помощи диктанта спортсмены, тренеры, родители, болельщики и другие заинтересованные лица могут проверить свои знания в сфере антидопинга. Эксперты специального комитета приняли латинскую цифру V за один из символов СВО", - отметили в федерации.

По словам Белозёрова, Федерация гимнастики России совместно с Олимпийским комитетом России и Минспортом России намерена "добиваться пересмотра правил, по которым специальный комитет FIG выносит дискриминационные решения".

"Надеюсь, нашу позицию услышат на ближайшем исполкоме FIG, который соберется в начале мая на Мальте", - заявил он.