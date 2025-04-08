Чемпион WBA International Туков удивлен отказу Бивола от пояса WBC

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Обладатель пояса WBA International в среднем весе, боксер RCC Boxing Promotions Вадим Туков назвал неожиданным решение Дмитрия Бивола отказаться от пояса WBC в полутяжелом весе в пользу трилогии с Артуром Бетербиевым.

"Для всех очевидно, что Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев сейчас - очень громкие имена, и интерес к третьему бою будет высоким вне зависимости от того, какие титулы и сколько их будет на кону. Но я, честно, удивлен, что Дмитрий с командой приняли решение оставить пояс WBC и отказаться от боя с (американцем) Дэвидом Бенавидесом. Я считаю, что с ним у Дмитрия мог получиться очень интересный и очень денежный бой. Это позволило бы Дмитрию еще больше раскрутить свое имя на мировой арене", - сказал Туков "Интерфаксу".

"С другой стороны, этот момент может стать инструментом привлечения большего внимания к последующей встрече с Бенавидесом, а значит и больших средств на поединок. Потому что я считаю, как и Альвареса, Дмитрий Бивол пройдет Бенавидеса и шокирует весь мир бокса. В Америке умеют делать красивые истории, и момент с отказом от пояса может первым шагом этой истории. Их поединок Дмитрия и Дэвида можно будет сделать сюжет с возвращением пояса после лишения, что подогреет интерес еще больше", - отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, WBC лишил россиянина Бивола чемпионского пояса по версии организации в полутяжелом весе. Таким образом, Бивол лишается статуса абсолютного чемпиона мира. Им он стал в феврале этого года, победив в поединке-реванше Бетербиева.