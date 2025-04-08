Войцеховский назвал мужским поступком решение Бивола отказаться от пояса WBC

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Входящий в топ-10 рейтинга IBF в полутяжелом весе, не знающий поражений боксер RCC Boxing Promotions Василий Войцеховский назвал правильным решение Дмитрия Бивола отказаться от пояса WBC в пользу трилогии с соотечественником Артуром Бетербиевым.

"Я думаю, что Дмитрий Бивол сделал все правильно. Не пошел на поводу у Маурисио Сулеймана, ярого противника нашей страны, человека, который поддерживает антироссийские настроения. Также я согласен с его решением, потому что господин Турки Аль аш-Шейх дал ему возможность, большую возможность. А ведь не зря говорят: "Не кусай руку, которая тебя кормит", - сказал Войцеховский "Интерфаксу".

"Дмитрий поступил абсолютно правильно и порядочно по отношению к людям, с которыми вместе двигался к этой цели. Это Турки Аль аш-Шейх, а также его оппонент, Артур Бетербиев. Артур дал ему реванш, и Дмитрий поступает по-мужски, давая реванш Артуру", - отметил он.

"Я уверен, что это противостояние уже вышло за рамки розыгрыша титула и имеет уже личную подоплеку. Общество и фанаты бокса уже поделены на два лагеря, и мне кажется, интерес будет еще больше, чем в предыдущих поединках", - добавил собеседник агентства.

"Думаю, остальные боксерские организации более лояльно относятся к россиянам и к людям с постсоветского пространства, нежели WBC и Маурисио Сулейман. И вряд ли оставшиеся основные организации пойдут на подобные условия", - подчеркнул Войцеховский.

Как сообщалось, WBC лишил россиянина Бивола чемпионского пояса по версии организации в полутяжелом весе. Таким образом, Бивол лишается статуса абсолютного чемпиона мира. Им он стал в феврале этого года, победив в поединке-реванше Бетербиева.