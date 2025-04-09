НХЛ признала лучшим игроком дня целую команду

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - "Ванкувер" признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге, сообщается на сайте НХЛ.

Такого статуса команда удостоена за спасение во время матча чемпионата НХЛ против "Далласа" в гостях. За минуту до окончания третьего периода "Ванкувер" проигрывал со счетом 2:5, однако в оставшееся время смог забросить три шайбы. В овертайме канадская команда провела еще один гол и победила – 6:5.

Второй звездой стал вратарь "Баффало" Джеймс Раймер, отразивший все 33 броска в матче с "Далласом" (3:0).

В тройку лучших также попал форвард "Бостона" Давид Пастрняк, на счету которого гол и два результативных паса в игре с "Нью-Джерси" (7:2).