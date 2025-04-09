Российский футболист Захарян не сыграет больше в этом сезоне из-за травмы

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Полузащитник испанского "Реал Сосьедад" и сборной России по футболу Арсен Захарян в этом сезоне на поле больше не выйдет, заявил представитель спортсмена Геннадий Голубин.

"В этом сезоне Арсена не стоит ждать на поле. Есть рецидив, а форсировать восстановление ради нескольких матчей никто не будет. Он сейчас делает физические упражнения, восстанавливается по плану", - приводит слова Голубина "Матч ТВ".

21-летний Захарян продолжительное время восстанавливался после травмы. В одном из матчей, вернувшись в строй, забил гол "Леганесу", в той же игре получил еще одну травму.

Захарян перешел в "Реал Сосьедад" в августе 2023 года из московского "Динамо".