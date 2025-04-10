Поиск

Матч "Зенит" - "Краснодар" будет судить Кукуян

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Арбитр Павел Кукуян назначен главным судьей на центральный матч 24-го тура чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и петербургским "Зенитом", сообщается на сайте РФС.

Помогать ему будут ассистенты Рустам Мухтаров, Андрей Образко; резервный судья – Сергей Чебан. За работу на системе ВАР будет отвечать Сергей Иванов, ассистент – Роман Галимов.

Матч пройдет 13 апреля в Санкт-Петербурге и стартует в 17:00.

В настоящий момент "Краснодар" лидирует в турнирной таблице, набрав 52 очка. Второе и третье места занимают московский "Спартак" и "Зенит" соответственно – по 47.

Краснодар Зенит Павел Кукуян футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Барселона" разгромила "Боруссию" в первом матче 1/4 финала в ЛЧ

"Барселона" разгромила "Боруссию" в первом матче 1/4 финала в ЛЧ

Три медали завоевали россияне во второй день ЧЕ по вольной борьбе

В МОК заявили о диалоге с федерациями по допуску россиян на ОИ-2026

"Арсенал" разгромил "Реал" в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Евгений Кузнецов покинул СКА

Евгений Кузнецов покинул СКА

Четыре золота завоевали россияне в первый день ЧЕ по борьбе

СКА объявил о переходе Ивана Демидова в "Монреаль Канадиенс"

Определились все четвертьфинальные пары Кубка Гагарина КХЛ

Определились все четвертьфинальные пары Кубка Гагарина КХЛ

"Салават Юлаев" стал последним четвертьфиналистом Кубка Гагарина КХЛ

Овечкин признан лучшим игроком недели в НХЛ

Овечкин признан лучшим игроком недели в НХЛ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });