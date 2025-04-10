Матч "Зенит" - "Краснодар" будет судить Кукуян

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Арбитр Павел Кукуян назначен главным судьей на центральный матч 24-го тура чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и петербургским "Зенитом", сообщается на сайте РФС.

Помогать ему будут ассистенты Рустам Мухтаров, Андрей Образко; резервный судья – Сергей Чебан. За работу на системе ВАР будет отвечать Сергей Иванов, ассистент – Роман Галимов.

Матч пройдет 13 апреля в Санкт-Петербурге и стартует в 17:00.

В настоящий момент "Краснодар" лидирует в турнирной таблице, набрав 52 очка. Второе и третье места занимают московский "Спартак" и "Зенит" соответственно – по 47.