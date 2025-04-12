По три золотые и бронзовые медали завоевали россиянки на ЧЕ по борьбе

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Обладательницами шести медалей стали российские спортсменки на чемпионате Европы по женской борьбе в Братиславе. Они завоевали по три золотые и бронзовые награды.

Победительницами турнира стали Екатерина Вербина (весовая категория до 55 кг), Ольга Хорошавцева (до 57 кг) и Анастасия Сидельникова (до 59 кг).

Бронзовые медали получили Надежда Соколова (до 50 кг), Наталья Малышева (до 53 кг), Динара Кудаева (до 65 кг).

Соревнования в Словакии прошли в рамках чемпионата Европы по спортивной борьбе, где ранее выступили борцы вольного стиля. Российские вольники завоевали пять золотых, две серебряные и одну бронзовую медаль.

Впереди – соревнования по греко-римской борьбе.

Российские и белорусские спортсмены выступают на чемпионате Европы по спортивной борьбе под нейтральным флагом.