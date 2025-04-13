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Сефершаев и Семенов стали двукратными чемпионами Европы по греко-римской борьбе

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Российские борцы греко-римского стиля Эмир Сефершаев и Сергей Семенов завоевали золотые медали чемпионата Европы в Словакии.

Сефершаев выступает в категории веса до 55 кг, Семенов – до 130 кг. Оба стали двукратными чемпионами континента.

В воскресенье в Братиславе завершится программа чемпионата по греко-римской борьбе. Ранее здесь были разыграны награды в вольной борьбе и женской борьбе.

Словакия Сергей Семенов Эмир Сефершаев греко-римская борьба
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