Сефершаев и Семенов стали двукратными чемпионами Европы по греко-римской борьбе

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Российские борцы греко-римского стиля Эмир Сефершаев и Сергей Семенов завоевали золотые медали чемпионата Европы в Словакии.

Сефершаев выступает в категории веса до 55 кг, Семенов – до 130 кг. Оба стали двукратными чемпионами континента.

В воскресенье в Братиславе завершится программа чемпионата по греко-римской борьбе. Ранее здесь были разыграны награды в вольной борьбе и женской борьбе.