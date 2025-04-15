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"Локомотив" вышел вперед в серии плей-офф КХЛ с "Авангардом"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" одолели омский "Авангард" в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина КХЛ.

Встреча в Омске завершилась со счетом 6:2 (1:0, 1:1, 4:1).

В составе "Локомотива" голы провели Егор Сурин (17-я минута), Максим Березкин (28, 53), Максим Шалунов (50), Александр Полунин (53, в пустые ворота), Артур Каюмов (59, в пустые ворота).

Авторы голов в составе "Авангарда"6 Семен Чистяков (32), Райан Спунер (58).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Локомотива". Следующий матч пройдет 17 апреля также в Омске.

Авангард КХЛ Локомотив хоккей
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