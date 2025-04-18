Овечкин забросил 897-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Российский хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голос в ворота "Питтсбурга" в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Год россиянина состоялся во втором периоде матча, он стал 897-м в карьере Овечкина. Однако от поражения "Вашингтон" он не спас - 2:6.

6 апреля 39-летний Овечкин стал новым рекордсменом НХЛ по результативности, перекрыв многолетнее достижение канадца Уэйна Гретцки (894 гола).