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Овечкин забросил 897-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Российский хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голос в ворота "Питтсбурга" в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Год россиянина состоялся во втором периоде матча, он стал 897-м в карьере Овечкина. Однако от поражения "Вашингтон" он не спас - 2:6.

6 апреля 39-летний Овечкин стал новым рекордсменом НХЛ по результативности, перекрыв многолетнее достижение канадца Уэйна Гретцки (894 гола).

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей
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