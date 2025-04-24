Российский боксер Сосулин оказался тяжелее Бастиды на взвешивании перед боем

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российский боксер Павел Сосулин и аргентинец Лукас Брайан Бастида прошли официальную процедуру взвешивания в преддверии боя за пояс WBA Gold в первом среднем весе.

Вес Сосулина составил 69,85 кг, вес Бастиды – 69,65 кг.

"Понимаю всю значимость боя, что пояс WBA Gold может повысить меня в рейтингах. И это придает уверенности, мы продолжаем свой путь. Этот бой меня мотивирует. Дай Бог, мы зайдем в топ-5 рейтинга WBA", - сказал Сосулин, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

Рассчитанный на 12 раундов поединок пройдет в Уфе и возглавит турнир IBA.PRO 3.

В профессиональном боксе Сосулин идет без поражений. На его счету 10 побед пять из них – нокаутом. Его соперник, Бастида, выиграл 22 поединка (13 – досрочно), проиграл в трех боях, один завершился вничью.

В другом поединке турнира уроженец Уфы Артур Субханкулов (8-0, КО 4) проведёт 10-раундовый бой за пояса IBА Intercontinental и WBA Oceania в легком весе против австралийца Ибрагима Баллы (17-2, КО 7). Вес Субханкулова – 60,95 кг, а Баллы – 60,85 кг.

Субханкулов выиграл все восемь боев (четыре – досрочно). На счету Балла – 17 побед (семь – нокаутом) при двух поражениях.