Поиск

Российский боксер Сосулин оказался тяжелее Бастиды на взвешивании перед боем

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российский боксер Павел Сосулин и аргентинец Лукас Брайан Бастида прошли официальную процедуру взвешивания в преддверии боя за пояс WBA Gold в первом среднем весе.

Вес Сосулина составил 69,85 кг, вес Бастиды – 69,65 кг.

"Понимаю всю значимость боя, что пояс WBA Gold может повысить меня в рейтингах. И это придает уверенности, мы продолжаем свой путь. Этот бой меня мотивирует. Дай Бог, мы зайдем в топ-5 рейтинга WBA", - сказал Сосулин, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

Рассчитанный на 12 раундов поединок пройдет в Уфе и возглавит турнир IBA.PRO 3.

В профессиональном боксе Сосулин идет без поражений. На его счету 10 побед пять из них – нокаутом. Его соперник, Бастида, выиграл 22 поединка (13 – досрочно), проиграл в трех боях, один завершился вничью.

В другом поединке турнира уроженец Уфы Артур Субханкулов (8-0, КО 4) проведёт 10-раундовый бой за пояса IBА Intercontinental и WBA Oceania в легком весе против австралийца Ибрагима Баллы (17-2, КО 7). Вес Субханкулова – 60,95 кг, а Баллы – 60,85 кг.

Субханкулов выиграл все восемь боев (четыре – досрочно). На счету Балла – 17 побед (семь – нокаутом) при двух поражениях.

бокс IBA Павел Сосулин Артур Субханкулов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российский дзюдоист Лаврентьев выиграл золото чемпионата Европы

"Локомотив" вышел в полуфинал Кубка Гагарина КХЛ

"Локомотив" вышел в полуфинал Кубка Гагарина КХЛ

"Салават Юлаев" обыграл "Спартак" и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Хоккеист "Автомобилиста" Голышев попался на допинге

Московское "Динамо" вышло в полуфинал Кубка Гагарина КХЛ

Майкл Джордан признан самым высокооплачиваемым спортсменом в истории

Майкл Джордан признан самым высокооплачиваемым спортсменом в истории

Российский хоккеист Юров перейдет из "Металлурга" в "Миннесоту"

Российский хоккеист Юров перейдет из "Металлурга" в "Миннесоту"

Дубль Овечкина принес "Вашингтону" победу в первом матче серии плей-офф НХЛ

Российский хоккеист Бардаков перешел в клуб НХЛ "Колорадо"

Пиастри выиграл Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1" и возглавил личный зачет

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });