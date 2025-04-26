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ЦСКА обыграл "Спартак" и поднялся на третье место в РПЛ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты ЦСКА со счетом 2:1 обыграли "Спартак" в московском дерби в рамках 26-го тура чемпионата России.

На 44-й минуте ЦСКА вышел вперед, точный удар нанес Сауль Гуарирапа.

На 87-й минуте "Спартак" отыгрался: Эсекьель Барко реализовал пенальти.

Однако через две минуты ЦСКА вновь повел в счете, автор гола – Кристиан Бистрович.

На 90-3 минуте в составе "Спартак" был удален получивший вторую желтую карточку Срджан Бабич.

ЦСКА набрал 51 очко и, опередив "Спартак" (50), поднялся на третье место в турнирной таблице.

РПЛ Спартак ЦСКА футбол
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