ЦСКА обыграл "Спартак" и поднялся на третье место в РПЛ
Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты ЦСКА со счетом 2:1 обыграли "Спартак" в московском дерби в рамках 26-го тура чемпионата России.
На 44-й минуте ЦСКА вышел вперед, точный удар нанес Сауль Гуарирапа.
На 87-й минуте "Спартак" отыгрался: Эсекьель Барко реализовал пенальти.
Однако через две минуты ЦСКА вновь повел в счете, автор гола – Кристиан Бистрович.
На 90-3 минуте в составе "Спартак" был удален получивший вторую желтую карточку Срджан Бабич.
ЦСКА набрал 51 очко и, опередив "Спартак" (50), поднялся на третье место в турнирной таблице.