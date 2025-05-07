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Победитель Казанского марафона Неделин не расстроен, что не смог побить рекорд России

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Легкоатлет Дмитрий Неделин, ставший победителем Казанского марафона, в рамках которого прошел чемпионат России, назвал сложной трассу в столице Татарстана.

"Наконец выиграл чемпионат России. Надеюсь, федерация наконец-то обратит на меня внимание, заручусь поддержкой. Трасса очень сложная. Мой результат – это рекорд чемпионатов страны, но рекорд России не получился. Все-таки (...) погода не самая лучшая, было ветрено, плюс африканские спортсмены, думал, больше составят конкуренцию", - приводит слова Неделина пресс-служба марафона.

"После половины дистанции пришлось бежать одному, и здесь понял, что сегодня борюсь именно с Владимиром Никитиным. Я не расстроен, что не побил рекорд. Это старт сезона, пока выходим из зимней спячки. Весной более слабая форма, осенью – лучше. Если в том году я начал с 2:14, то закончил 2:09:40, в этом году я уже начал с 2:09. Надеюсь, все получится осенью", – отметил Неделин.

Марафон прошел 4 мая, время Неделина - 2:09:38. Рекорд принадлежит Алексею Соколову, установившему высшее достижение в 2007 году - 2:09:07.

Дмитрий Неделин Владимир Никитин Алексей Соколов Казанский марафон Казань
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