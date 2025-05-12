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Покер Боселли принес "Пари НН" крупную победу над "Крыльями Советов" в РПЛ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Футболисты нижегородского "Пари НН" со счетом 5:2 выиграли у самарских "Крыльев Советов" в домашнем матче 28-го тура чемпионата России.

Четыре гола в составе "Пари НН" забил Хуан Боселли, отличившийся на 16-й, 44-й (с пенальти), 45+1, 76-й минутах. Также автором гола в составе хозяев стал Вячеслав Грулев (9).

У "Крыльев Советов" голы на свой счет записали Илья Олейников (45+5), Владислав Шитов (65).

"Пари НН" набрал 26 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. "Крылья Советов" - на десятой строчке, 30 баллов.

Крылья Советов Пари НН Хуан Боселли
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