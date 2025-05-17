"Локомотив" вышел вперед в серии финала Кубка Гагарина КХЛ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" одолели челябинский "Трактор" в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина КХЛ.

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).

В составе "Локомотива" голы провели Артур Каюмов (19, 59 – в пустые ворота, минут), Байрон Фрейз (22), Никита Кирьянов (35), Алексей Белоглазов (60, в пустые ворота).

Авторы голов у "Трактора": Виталий Кравцов (17), Александр Рыков (44).

"Локомотив" вышел вперед в серии до четырех побед – 2-1. Следующий матч пройдет 19 мая также в Челябинске.