Сборная США разгромила Казахстан и вышла в четвертьфинал ЧМ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной США со счетом 6:1 выиграли у национальной команды Казахстана в матче группового этапа чемпионата мира.

Игра прошла в датском Хернинге.

Команды провели по шесть матчей.

Американцы набрали 14 очков, занимают второе место в группе В. Они обеспечили себе выход в 1/4 финала. Ранее туда пробились Чехия (14) и Швейцария (13).

Казахстан занимает седьмое место (3).

В параллельно шедшем в Стокгольме матче группы А сборная Австрии со счетом 3:2 победтила Словению. Судьба встречи решилась в серии буллитов.

Австрия занимает четвертое место (7), Словения – восьмое (1).