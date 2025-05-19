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Иностранным легкоатлетам разрешили выступать в России

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) разрешила иностранным спортсменам принимать участие в соревнованиях в России и Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В сообщении говорится, что World Athletics направила во все национальные федерации-члены ассоциации разъяснения относительно участия иностранных спортсменов и судей в соревнованиях национального уровня в России. В документе говорится, что они "могут принимать участие в соревнованиях национального уровня в России, набирать рейтинговые очки, если соревнования были включены в международный календарь, получать платежи за судейство и выступления или призовые".

Это, подчеркнули в ВФЛА, является признанием факта факт заинтересованности зарубежных национальных федераций в контактах с Россией.

Исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский отметил, что "проводимые в России международные соревнования представят собой позитивный опыт для всех желающих принять в них участие".

Весной 2024 года World Athletics принял решение восстановить членство ВФЛА (членство было приостановлено в 2015 году после допингового скандала). Но участвовать в международных соревнованиях российские легкоатлеты пока не смогут даже в нейтральном статусе, так как World Athletics продлила отстранение россиян и белорусов, рекомендованное МОК спортивным организациям из-за ситуации на Украине.

World Athletics ВФЛА легкая атлетика
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