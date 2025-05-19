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"Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью в 29-м туре РПЛ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московских "Локомотива" и ЦСКА со счетом 2:2 завершили матч 29-го тура чемпионата России.

Игра прошла на поле "Локомотива".

В первом тайме в составе "Локомотива" дубль оформил Дмитрий Воробьев (10, 25 минуты).

ЦСКА ответил голами во втором тайме, отличились Сауль Гуарирапа (47) и Матвей Кисляк (80).

За тур до финиша ЦСКА занимает третье место, набрав 56 очков. По дополнительным показателям армейцы опережают имеющее аналогичное число баллов столичное "Динамо".

"Локомотив" - на шестом месте, 50 очков.

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