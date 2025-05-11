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"Факел" уступил "Локомотиву" и лишился шансов остаться в РПЛ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Футболисты воронежского "Факела" со счетом 0:1 проиграли московскому "Локомотиву" в домашнем матче 28-го тура чемпионата России.

На 22-й минуте гол забил Дмитрий Воробьев.

Поражение лишило "Факел" шансов сохранить место в Российской премьер-лиги по итогам текущего сезона. Команда занимает последнее, 16-е место, набрав 16 очков. Отставание от 14-й строчки, дающей право сыграть в стыковых матчах, за два тура до финиша составляет семь очков.

Что касается "Локомотива", он находится на шестой строчке, 49 очков.

Локомотив Факел РПЛ футбол
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