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"Тоттенхэм" победил МЮ и выиграл Лигу Европы УЕФА

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Лондонский "Тоттенхэм" со счетом 1:0 взял верх над "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы УЕФА.

Решающий матч прошел в Бильбао.

На 42-й минуте гол забил Бреннан Джонсон.

К триумфу лондонскую команду привел 59-летний австралиец Анге Постекоглу. Экс-наставник сборной Австралии возглавил "Тоттенхэм" в июне 2023 года.

Ранее "Тоттенхэм" дважды выиграл Кубок УЕФА (предшественник Лиги Европы) – в 1972 и 1984 годы. Кроме того, в 1963 году "Тоттенхэм" стал обладателем ныне не существующего Кубка обладателя кубков.

Манчестер Юнайтед МЮ Тоттенхэм футбол
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