Поиск

Самый молодой игрок в истории сборной Аргентины перешел в "Реал"

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Аргентинский футболист Франко Мастантуоно стал игроком "Реала", сообщается на сайте испанского клуба.

Контракт с 17-летним полузащитником будет рассчитан до 30 июня 2031 года.

Предыдущим клубом футболиста был аргентинский "Ривер Плейт", в котором в 2024 году он начал взрослую карьеру.

В возрасте 17 лет 9 месяцев и 22 дня Мастантуоно дебютировал в сборной Аргентины и стал самым молодым игроком в ее истории.

Реал футбол Ривер Плейт Франко Мастантуоно
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экс-футболист "Спартака" Промес арестован в ОАЭ

Экс-футболист "Спартака" Промес арестован в ОАЭ

Кевин Де Брейне перешел в "Наполи"

Батыргазиев проведет бой с британским боксером Диккенсом

Российских гимнастов и судей вернули на мировую арену

Российских гимнастов и судей вернули на мировую арену

Игорь Никитин покинул пост главного тренера ХК "Локомотив"

Игорь Никитин покинул пост главного тренера ХК "Локомотив"

Четыре гола Гладышева принесли сборной России победу над Белоруссией

Четыре гола Гладышева принесли сборной России победу над Белоруссией

Кисляк вошел в стартовый состав сборной России по футболу на матч с Белоруссией

Овечкин и Капризов сыграют за сборную НХЛ в Москве

Нападающий Николай Комличенко перешел в "Локомотив"

Ракетку Надаля продали за рекордную для тенниса сумму

Ракетку Надаля продали за рекордную для тенниса сумму
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });