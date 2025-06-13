Самый молодой игрок в истории сборной Аргентины перешел в "Реал"

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Аргентинский футболист Франко Мастантуоно стал игроком "Реала", сообщается на сайте испанского клуба.

Контракт с 17-летним полузащитником будет рассчитан до 30 июня 2031 года.

Предыдущим клубом футболиста был аргентинский "Ривер Плейт", в котором в 2024 году он начал взрослую карьеру.

В возрасте 17 лет 9 месяцев и 22 дня Мастантуоно дебютировал в сборной Аргентины и стал самым молодым игроком в ее истории.