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Дюплантис в 12-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион швед Арман Дюплантис установил новое высшее достижение в прыжках с шестом.

На этапе Бриллиантовой лиги он покорил высоту 6,28 м.

С 1994 по 2020 год рекорд мира принадлежал советскому и украинскому легкоатлету Сергею Бубке – 6,14 м. В сентябре 2020 года Дюплантис побил этот рекорд (6,15) и к настоящему моменту обновил его в 12-й раз.

В предыдущий раз 25-летний легкоатлет обновил мировой рекорд 1 марта этого года на соревнованиях в Клермон-Ферране (Франция) – 6,27.

Дюплантис также является двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, трехкратным чемпионом мира в помещении, чемпионом Европы в помещении.

Арман Дюплантис Сергей Бубка прыжки с шестом легкая атлетика
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