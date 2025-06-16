Российский боксер Туков 5 июля проведет бой за пояс WBA Gold с Абдукахоровым

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Россиянин Вадим Туков проведет бой за пояс WBA Gold в среднем весе против Кудратилло Абдукахорова из Узбекистана, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Поединок состоится 5 июля в Екатеринбурге в рамках турнира WBA Gold в среднем весе против Кудратилло Абдукахорова.

На профессиональном ринге Туков одержал все 15 побед (шесть – нокаутом). В своем последнем официальном бою в сентябре 2024 года в Челябинске россиянин победил Магомеда Мадиева и завоевал пояс WBA International. При этом в марте 2025 года Туков на турнире "IBA.PRO 1" победил не знающего поражений Адама Белалию из Швеции, но результат того поединка пошел в зачет IBA.PRO.

В активе Абдукахорова 20 побед (четыре – досрочно) при 12 поражениях.

Также в этот день на ринг выйдут Харитон Агрба, Павел Силягин, Василий Войцеховский, а Евгений Романов и Георгий Юновидов проведут очный бой за временный пояс WBA в бриджервейте. Павел Сосулин и Магомед Курбанов разыграют звание обязательного претендента по версии WBA в первом среднем весе.