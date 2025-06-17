"Бенфика" сыграла вничью с "Бока Хуниорс" на клубном ЧМ по футболу

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Португальская "Бенфика" и аргентинский "Бока Хуниорс" со счетом 2:2 завершили матч первого тура группового этапа клубного чемпионата мира, который проходит в США.

Игра состоялась в Майами.

"Бока Хуниорс" вел в два мяча, в его составе отличились Мигель Мерентьель (21-я минута) и Родриго Батталья (27).

"Бенфике" удалось отыграться, голы провели Анхель Ди Мария (45+3, с пенальти), Николас Отаменди (84).

По ходу матча судья показал прямые красные карточки трем игрокам. В составе "Бока Хуниорс" удалены Андер Эррера (45) и Николас Фигаль (88), в составе "Бенфики" - Андреа Белотти (70).

В группе С лидирует немецкая "Бавария", набравшая 3 очка. По одному очку у "Бенфики" и "Бока Хуниорс". Новозеландский "Окленд Сити" очков пока не набрал.

В следующем туре "Бенфика" сыграет с командой "Окленд Сити" (20 июня, 21:00), "Бавария" - с "Бока Хуниорс" (22 июня, 4:00).

Также в ночь на вторник бразильский "Ботафого" со счетом 2:0 выиграл у тунисского "Эсперанса2.

Матч прошел в Филадельфии.

Авторы голов: Хиорхьян де Арраскаета (17), Луис Араужо (70).

В группе Dпо три очка набрали английский "Челси" и "Фламенко". Баллов не имеют "Эсперанс" и американский "Лос-Анджелес".

Во втором туре "Лос-Анджелес" сыграет с "Эсперансом" (21 июня, 1:00), "Бавария" - с "Бока Хуниорс" (21 июня, 4:00).