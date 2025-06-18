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"Интер" сыграл вничью с "Монтерреем" на клубном ЧМ по футболу

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Итальянский "Интер" и мексиканский "Монтеррей" со счетом 1:1 завершили матч первого тура группового этапа проходящего в США клубного чемпионата мира.

Встреча состоялась в Пасадене.

На 25-й минуте Серхио Рамос вывел "Монтеррей" вперед. "Интер" отыгрался на 42-й минуте автором гола стал Лаутаро Мартинес.

В другом матче группы E аргентинский "Ривер Плейт" со счетом 3:1 обыграл в Сиэтле японскую "Ураву Ред Даймондс".

В составе "Ривер Плейта" отличились Факундо Колидио (12), Себастьян Дриусси (48), Максимильяно Меса (73), в составе "Уравы" - Юсуке Мацуо (58, с пенальти).

У "Ривер Плейта" три очка, у "Интера" и "Монтеррея" - по одному, у "Уравы" - ни одного.

В матче группы F"Мамелоди Сандаунз" со счетом 1:0 обыграла в Орландо "Ульсан". Автор гола – Икраам Райнерс (36).

"Мамелоди Сандаунз" лидирует в группе F (3 очка), далее идут немецкая "Боруссия", бразильский "Флуминенсе" (по 1) и "Ульсан" (0).

футбол клубный ЧМ по футболу
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