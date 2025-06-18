"Манчестер Сити" выиграл у "Видада" в матче клубного ЧМ по футболу

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Манчестер Сити" со счетом 2:0 взяли верх над марокканским клубом "Видад" в матче первого тура группового этапа клубного чемпионата мира в США.

Игра прошла в Филадельфии.

На 2-й минуте гол забил Фил Фоден, на 42-й – Жереми Доку.

На 88-й минуте "Манчестер Сити" остался в меньшинстве: удалили Рико Льюиса.

В ночь на 19 июня по московскому времени состоится встреча других участников группы G: "Аль-Айн" (ОАЭ) - "Ювентус" (Италия).