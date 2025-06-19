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"Реал" и "Аль-Хиляль" сыграли вничью на клубном ЧМ по футболу

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Испанский "Реал" и саудовский "Аль-Хиляль" со счетом 1:1 завершили матч первого тура группового этапа проходящего в США чемпионата мира среди клубов.

Игра прошла в Майами.

Оба гола состоялись в первом тайме. На 34-й минуте Гонсало Торрес вывел "Реал" вперед, на 41-й Рубен Невеш сравнял счет, реализовав пенальти.

Под занавес матча право на пенальти заработал "Реал", но Федерико Вальверде не смог переиграть вратаря "Аль-Хиляля" Яссина Буну (90+2).

Обе команды провели дебютные матчи при новых тренерах. "Реал" недавно возглавил испанец Хаби Алонсо. Новым наставником "Аль-Хиляля" стал итальянец Симоне Индзаги.

"Реал" и "Аль-Хиляль" представляют группу H, к настоящему моменту они набрали по 1 очку.

В 1:00 мск в ночь на четверг сыграют другие представители группы "Пачука" (Мексика) и "Зальцбург" (Австрия).

футбол клубный ЧМ по футболу
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