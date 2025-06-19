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"Ювентус" разгромил "Аль-Айн" на клубном ЧМ по футболу

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Футболисты итальянского "Ювентуса" со счетом 5:0 победили "Аль-Айн" (ОАЭ) в матче первого тура группового этапа проходящего в США чемпионата мира среди клубов.

Игра прошла в Вашингтоне.

По два гола забили Рандаль Коло Муани (11, 45+4 минуты), Шику Консейсау (21, 58), один – Кенан Йылдыз (31).

По три очка в группе Gнабрали "Ювентус" и английский "Манчестер Сити", не набрали баллов "Видад" (Марокко) и "Аль-Айн".

Также в ночь на четверг австрийский "Зальцбург" со счетом 2:1 взял верх в Цинциннати над мексиканской "Пачукой".

В составе "Зальцбурга" отличились Оскар Глух (43) и Карпим Онисиво (76), в составе "Пачуки" - Брайан Гонсалес (56).

"Зальцбург" возглавил группу H, набрав три очка. По одному баллу – у саудовского "Аль-Хиляля" и испанского "Реала". "Пачука" очков не набрала.

футбол клубный ЧМ по футболу
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