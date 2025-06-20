Гол Месси помог "Интер Майами" одолеть "Порту" на клубном ЧМ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Футболисты американского "Интер Майами" со счетом 2:1 взяли верх над португальским "Порту" в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди клубов, который проходит в США.

Игра прошла в Атланте.

На восьмой минуте "Порту" вышел вперед, отличился Самуэль Агехова.

"Интер Майами" отыгрался на 47-й минуте, автором ответного гола стал Теласко Сеговия.

На 54-й минуте в составе клуба из США ворота соперника поразил Лионель Месси.

Команды представляют группу А. Ранее в четверг бразильский "Палмейрас" со счетом 2:0 в Ист-Ратерфорде обыграл египетский "Аль-Ахли". На 49-й минуте состоялся автогол игрока "Аль-Ахли" Вессама Абу Али. На 59-й минуте у "Палмейраса" голом отметился Хосе Лопес.

После двух туров по четыре очка набрали "Палмейрас" и "Интер", по одному – "Порту и "Аль-Ахли".

В третьем туре "Интер Майами" сыграет с "Палмейрасом", "Порту" - с "Палмейрасом". Обе игры пройдут 24 июня и стартуют одновременно – в 4:00 мск.