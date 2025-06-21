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"Боруссия" обыграла команду из ЮАР на клубном ЧМ по футболу

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Футболисты немецкой "Боруссии" (Дортмунд) со счетом 4:3 победили "Мамелоди Сандаунз" в матче второго тура группового этапа чемпионата мира среди клубов в США.

Встреча состоялась в Цинциннати.

В составе "Боруссии" точные удары нанесли Феликс Нмеча (16-я минута), Серу Гирасси (34), Джоб Беллингем (45). Кроме того, зафиксирован автогол футболиста "Мамелоди Сандаунз" Хулисо Мудау (60).

Авторы голов в составе южноафриканского клуба: Лукас Рибейро (11), Икраам Рейнерс" (62), Лебо Мотиба (90).

"Боруссия" лидирует в группе F (4 очка), "Мамелоди Сандаунз" занимает второе место (1). На третьей строчке находится бразильский "Флуминенсе" (1), на четвертой – корейский "Ульсан" (0). Эти команды провели по одному матчу. Очную игру второго тура они проведут в ночь на воскресенье по московскому времени.

ЮАР футбол Боруссия клубный ЧМ по футболу
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