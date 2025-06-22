"Интер" обыграл "Ураву" на клубном ЧМ по футболу

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Футболисты итальянского "Интера" со счетом 2:1 победили японскую "Ураву" в матче второго тура группового этапа проходящего в США чемпионата мира среди клубов.

Встреча состоялась в Сиэтле.

На 11-й минуте "Урава" повела в счете благодаря голу Рема Ватанаби.

Победный для нее счет продержался до 78-й минуты, когда в составе "Интера" гол провел Лаутаро Мартинес. На 90+2 минуте Валентин Карбони забил победный для команды из Италии гол.

"Интер" лидирует в группе Е, набрав 4 очка, "Урава" находится на последнем, четвертом месте, 0 баллов. Между ними располагаются сыгравшие по матчу аргентинский "Ривер Плейт" (3) и мексиканский "Монтеррей" (1), которые сыграют друг с другом в ночь на воскресенье по московскому времени.