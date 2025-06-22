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"Флуминенсе" обыграл "Ульсан" на клубном ЧМ по футболу

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Футболисты бразильского "Флуминенсе" со счетом 4:2 взяли верх над корейском "Ульсаном" на проходящем в США чемпионате мира среди клубов.

Игра состоялась в Ист-Ратефорде.

В составе "Флуминенсе", для которого победа оказалась волевой, отличились Джон Арьяс (27-я минута), Нонато (66), Хуан Фрейтес (83), Кено (90+2).

Авторы голов в составе "Ульсана": Ли Чжин Хьюн (37), Ом Вон Сон (45+3).

В группе F"Флуминенсе" и немецкая "Боруссия" (Дортмунд) набрали по 4 очка. 3 балла в активе "Мамелоди Сандаунз" (ЮАР), ни одного – у "Ульсана".

В заключительном туре группового этапа "Ульсан" сыграет с "Боруссией", "Флуминенсе" - с "Мамелоди Сандаунз". Матчи пройдут 25 июня и начнутся в 22:00 мск.

В матче группы E аргентинский "Ривер Плейт" со счетом 0:0 сыграл с мексиканским "Монтерреем". Игра прошла в Пасадене.

В этой группе "Ривер Плейт" и итальянский "Интер" набрали по 4 очка, "Монтеррей – 2, японская "Урава" пока очков не набрала.

В третьем туре "Ривер Плейт" встретится с "Интером", "Монтеррей" - с "Уравой". Игры пройдут 26 июня и стартуют в 4:00 мск.

футбол клубный ЧМ по футболу
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