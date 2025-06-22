"Ювентус" разгромил марокканский "Видад" на клубном ЧМ по футболу

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Футболисты итальянского "Ювентуса" со счетом 4:1 победили соперников из марокканского "Видада" в матче группового этапа чемпионата мира среди клубов в США.

Встреча состоялась в Филадельфии.

В составе "Ювентуса" голы забили Кенан Йылдыз (16-я, 69-я минуты), Душан Влахович (90+4). Кроме того, на 6-й минуте состоялся автогол футболиста "Видада" Абдельмунаим Бутуя.

Автор гола в ворота "Ювентуса": Тембинкоси Лорч (25).

"Ювентус" набрал 6 очков и лидирует в группе G, набрав 6 очков. Далее идут английский "Манчестер Сити" (3) и не набравшие баллов "Видад" и "Аль-Айн" (ОАЭ). "Сити" и "Аль-Айн" имеют игру в запасе, ее они проведут в ночь на понедельник по московскому времени.