Поиск

"Ювентус" разгромил марокканский "Видад" на клубном ЧМ по футболу

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Футболисты итальянского "Ювентуса" со счетом 4:1 победили соперников из марокканского "Видада" в матче группового этапа чемпионата мира среди клубов в США.

Встреча состоялась в Филадельфии.

В составе "Ювентуса" голы забили Кенан Йылдыз (16-я, 69-я минуты), Душан Влахович (90+4). Кроме того, на 6-й минуте состоялся автогол футболиста "Видада" Абдельмунаим Бутуя.

Автор гола в ворота "Ювентуса": Тембинкоси Лорч (25).

"Ювентус" набрал 6 очков и лидирует в группе G, набрав 6 очков. Далее идут английский "Манчестер Сити" (3) и не набравшие баллов "Видад" и "Аль-Айн" (ОАЭ). "Сити" и "Аль-Айн" имеют игру в запасе, ее они проведут в ночь на понедельник по московскому времени.

футбол Ювентус Манчестер Сити ОАЭ США Аль-Айн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Медведев проиграл Бублику в финале теннисного турнира в Галле

Медведев проиграл Бублику в финале теннисного турнира в Галле

"Интер" обыграл "Ураву" на клубном ЧМ по футболу

"Интер" обыграл "Ураву" на клубном ЧМ по футболу

Медведев победил Зверева и вышел в финал турнира в Галле

"Бавария" и "Фламенго" вышли в плей-офф клубного ЧМ по футболу

"Фламенго" обыграл "Челси" на клубном ЧМ по футболу

"Фламенго" обыграл "Челси" на клубном ЧМ по футболу

Футболист сборной Германии Флориан Вирц перешел в "Ливерпуль"

Владелец и директор "Торпедо" предлагали главному судье 1 млн рублей

Фабио Челестини возглавил ЦСКА

Фабио Челестини возглавил ЦСКА

Экс-футболиста "Спартака" Промеса экстрадировали в Нидерланды

Экс-футболиста "Спартака" Промеса экстрадировали в Нидерланды

Клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" продадут за рекордную в НБА сумму

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });